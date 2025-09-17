Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Franceil y a 45 minutes
Une photo montre des policiers municipaux et un insigne de la police nationale sur les gilets des agents lors d’une visite du ministre de l’Intérieur consacrée à la police municipale, à l’hôtel de ville de Sartrouville, au nord-ouest de Paris, le 2 septembre 2025. © AFP or licensors
Violences anti-policières

Agressions de policiers et gendarmes en série : ces racines culturelles qui jouent bien au-delà de la simple dilution de l’autorité en France

À Tourcoing, le début de lynchage d’un policier de la BAC par des adolescents, puis l’agression de sept policiers identifiés à Reims, illustrent une hostilité croissante envers l’autorité. Refus d’obtempérer à répétition, insultes banalisées, zones de non-droit : ces violences s’enracinent dans des dynamiques communautaires et culturelles, une désensibilisation portée par les écrans et l’emprise du narcotrafic sur des quartiers entiers. Faut-il y voir l’amorce d’une partition sociale et l’échec d’un État affaibli, ou le signal d’un sursaut pénal, éducatif et civique devenu urgent ?

avec Bertrand Cavallier
Bertrand CavallierBertrand Cavallier

Bertrand Cavallier est général de division (2S) de gendarmerie. Spécialiste du maintien de l’ordre et expert international en sécurité des Etats, il est notamment régulièrement engagé en Afrique. Le général Bertrand Cavallier est l'ancien commandant du Centre national d’entraînement des Forces de gendarmerie de Saint-Astier. 

