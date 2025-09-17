Violences anti-policières

Agressions de policiers et gendarmes en série : ces racines culturelles qui jouent bien au-delà de la simple dilution de l’autorité en France

À Tourcoing, le début de lynchage d’un policier de la BAC par des adolescents, puis l’agression de sept policiers identifiés à Reims, illustrent une hostilité croissante envers l’autorité. Refus d’obtempérer à répétition, insultes banalisées, zones de non-droit : ces violences s’enracinent dans des dynamiques communautaires et culturelles, une désensibilisation portée par les écrans et l’emprise du narcotrafic sur des quartiers entiers. Faut-il y voir l’amorce d’une partition sociale et l’échec d’un État affaibli, ou le signal d’un sursaut pénal, éducatif et civique devenu urgent ?