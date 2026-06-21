VIOLENCE DES MINEURS
21 juin 2026
Adolescent meurtrier après avoir regardé des vidéos d’animaux torturés : une nouvelle matrice de l’ultra-violence ?
Derrière l’horrible fait-divers du Grau-du-Roi (Gard), un abîme : selon Le Parisien, le jeune auteur présumé était biberonné aux vidéos de supplices infligés à des animaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Duflo est psychologue clinicienne. Elle s'intéresse depuis le milieu des années 2000 à l'impact des écrans sur les enfants et les adolescents.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Duflo est psychologue clinicienne. Elle s'intéresse depuis le milieu des années 2000 à l'impact des écrans sur les enfants et les adolescents.