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Des jeunes consultent leurs téléphones portables dans un lycée de Pornic, en Loire-Atlantique, en France.
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VIOLENCE DES MINEURS

21 juin 2026

Adolescent meurtrier après avoir regardé des vidéos d’animaux torturés : une nouvelle matrice de l’ultra-violence ?

Derrière l’horrible fait-divers du Grau-du-Roi (Gard), un abîme : selon Le Parisien, le jeune auteur présumé était biberonné aux vidéos de supplices infligés à des animaux.

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MOTS-CLES

violence , enfants , Adolescents , mineurs , contenus violents , écrans , vidéos , réseaux sociaux , Animaux , sévices , barbarie , Grau-du-Roi , meurtre , assassinat , torture , jeunes , jeunesse , dark web

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Sabine Duflo

Sabine Duflo est psychologue clinicienne. Elle s'intéresse depuis le milieu des années 2000 à l'impact des écrans sur les enfants et les adolescents. 

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