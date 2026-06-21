VIOLENCE DES MINEURS

21 juin 2026

Adolescent meurtrier après avoir regardé des vidéos d’animaux torturés : une nouvelle matrice de l’ultra-violence ?

Derrière l’horrible fait-divers du Grau-du-Roi (Gard), un abîme : selon Le Parisien, le jeune auteur présumé était biberonné aux vidéos de supplices infligés à des animaux.