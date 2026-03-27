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JUSTICE

27 mars 2026

Addiction aux réseaux sociaux : la décision de justice californienne qui pourrait contraindre les Gafam à sérieusement revoir leur business model

En condamnant Meta et Google non plus pour les contenus diffusés sur leurs plateformes, mais pour la conception même de leurs outils — scroll infini, algorithmes addictifs, notifications compulsives —, la justice californienne ouvre un front inédit. Pour la première fois, le design numérique devient un objet de responsabilité juridique à part entière. Une bascule qui, si elle fait jurisprudence, pourrait ébranler le modèle économique de géants dont toute la valeur repose sur la captation de l'attention.

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MOTS-CLES

réseaux sociaux , GAFAM , Instagram , Meta , Google , condamnation , Justice , business model

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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