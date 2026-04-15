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Une femme agite le drapeau national iranien devant un panneau d'affichage géant indiquant « Le détroit d'Ormuz reste fermé » sur la place de la Révolution à Téhéran, le 12 avril 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

15 avril 2026

Les actifs iraniens placés à l’étranger sont considérables, mais sont très difficiles à récupérer par l’Occident et peut-être par les Iraniens eux-mêmes

Pour l’Occident, l’idée de récupérer les actifs iraniens à l’étranger permettrait d’asphyxier Téhéran et ses élites, car celles-ci, confrontées à un blocus commercial, vont avoir besoin de leurs réserves. L’ensemble de la finance internationale est à la recherche de ces trésors et des moyens de mettre la main dessus.

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MOTS-CLES

Iran , actifs iraniens , Etats-Unis , Ali Khamenei , fonds iraniens , blocus commercial

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.