ATLANTICO BUSINESS
15 avril 2026
Les actifs iraniens placés à l’étranger sont considérables, mais sont très difficiles à récupérer par l’Occident et peut-être par les Iraniens eux-mêmes
Pour l’Occident, l’idée de récupérer les actifs iraniens à l’étranger permettrait d’asphyxier Téhéran et ses élites, car celles-ci, confrontées à un blocus commercial, vont avoir besoin de leurs réserves. L’ensemble de la finance internationale est à la recherche de ces trésors et des moyens de mettre la main dessus.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.