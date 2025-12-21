POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundJames Magnussen, double champion du monde et triple médaillé olympique de natation, fait partie des sportifs qui participent aux « Enhanced Games ».

©

James Magnussen, double champion du monde et triple médaillé olympique de natation, fait partie des sportifs qui participent aux « Enhanced Games ».

ENHANCED GAMES

21 décembre 2025

A vaincre en étant dopé, on triomphe sans gloire

Les « Enhanced Games », une compétition où le dopage serait autorisé, suscitent une vive controverse. Sous couvert de progrès et de science, ces jeux institutionnaliseraient la tricherie et videraient la victoire sportive de toute gloire.

Photo of Jean Costentin
Jean Costentin Go to Jean Costentin page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean Costentin image
Jean Costentin

Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il dirige une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.

Populaires

1Discrète inflexion à Moscou : les signaux faibles envoyés par Vladimir Poutine dans son adresse annuelle à la presse
2Le soutien des Russes à la guerre en Ukraine est-il en train de sévèrement se fissurer ?
3Et si le vrai défaut de pluralisme du service public de l’audiovisuel n’était pas là où on le voit… et finalement beaucoup plus gênant que quelques obsessions politiques
4Caroline de Monaco hérite des bijoux de Karl Lagerfeld, Stéphanie ne veut pas partir en retraite; Estelle Lefébure se recouple, Madonna & Guy Ritchie se revoient, Marc Lavoine fuit Béatrice Dalle; Les sœurs Kardashian font une suçouze, Britney Spears sort en free-miche; Ed Sheeran se body-builde
5Un rapport révèle qu’une défaite militaire de l’Ukraine pourrait coûter deux fois plus à l’UE que l’aide qu’elle lui consacre
6Mercosur : le libre-échange, oui à condition que le consommateur prenne ses responsabilités
7Financé par tous, cru par personne ? Le gros malaise de l’audiovisuel public en Commission d’enquête parlementaire