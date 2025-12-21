©
James Magnussen, double champion du monde et triple médaillé olympique de natation, fait partie des sportifs qui participent aux « Enhanced Games ».
ENHANCED GAMES
21 décembre 2025
A vaincre en étant dopé, on triomphe sans gloire
Les « Enhanced Games », une compétition où le dopage serait autorisé, suscitent une vive controverse. Sous couvert de progrès et de science, ces jeux institutionnaliseraient la tricherie et videraient la victoire sportive de toute gloire.
4 min de lecture
Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il dirige une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.
