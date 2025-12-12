©
Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu lors d'une visite à la 55e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) à l'aéroport de Paris-Le Bourget, au Bourget, le 20 juin 2025.
RECULER POUR MIEUX PAYER (PLUS)
12 décembre 2025
À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
À l’horizon 2028, la France se trouve face à une équation budgétaire devenue explosive : des dépenses publiques qui plafonnent à près de 58 % du PIB, des recettes déjà parmi les plus élevées d’Europe, et un déficit qui refuse de refluer. Atteindre l’objectif des 3 % nécessiterait un ajustement de 75 milliards d’euros en une seule année — une mission impossible sans toucher au cœur du modèle social français. Pour rattraper l’errance budgétaire actuelle, le pays devra briser des tabous, repenser l’État-providence et engager des réformes qu’aucun gouvernement n’a osé mener.
François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).
