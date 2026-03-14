ALLIANCES STRATEGIQUES
14 mars 2026
À quel point la Russie et la Chine aident-elles l’Iran face aux frappes américaines et israéliennes ?
Entre assistance cyber, partage de renseignement, approvisionnements technologiques ou soutien économique envers l'Iran, la Russie et la Chine cherchent à préserver leurs intérêts stratégiques. Jusqu’où ces deux puissances sont-elles réellement prêtes à aller pour soutenir l’Iran ?
12 min de lecture
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme