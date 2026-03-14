ALLIANCES STRATEGIQUES

14 mars 2026

À quel point la Russie et la Chine aident-elles l’Iran face aux frappes américaines et israéliennes ?

Entre assistance cyber, partage de renseignement, approvisionnements technologiques ou soutien économique envers l'Iran, la Russie et la Chine cherchent à préserver leurs intérêts stratégiques. Jusqu’où ces deux puissances sont-elles réellement prêtes à aller pour soutenir l’Iran ?