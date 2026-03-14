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Le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Massoud Pezeshkian lors d'une rencontre au Kremlin à Moscou le 17 janvier 2025.
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ALLIANCES STRATEGIQUES

14 mars 2026

À quel point la Russie et la Chine aident-elles l’Iran face aux frappes américaines et israéliennes ?

Entre assistance cyber, partage de renseignement, approvisionnements technologiques ou soutien économique envers l'Iran, la Russie et la Chine cherchent à préserver leurs intérêts stratégiques. Jusqu’où ces deux puissances sont-elles réellement prêtes à aller pour soutenir l’Iran ?

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MOTS-CLES

Chine , Iran , États-Unis , alliance , Guerre en Iran , coopération , services de renseignement , Xi Jinping , Vladimir Poutine , soutien , régime iranien , mollahs , Téhéran , renseignement , Venezuela

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

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Yohan Briant

Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme