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Des officiers de l'armée américaine se tiennent devant un système de défense antimissile Patriot américain lors de l'exercice militaire israélo-américain conjoint « Juniper Cobra » sur la base aérienne de Hatzor, le 8 mars 2018.
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GUERRE D'ATTRITION

31 mai 2026

5 semaines pour consommer 3 ans de production de missiles Patriot : les dérangeantes leçons d’Epic Fury sur les guerres du 21e siècle

L’opération Epic Fury a révélé une réalité préoccupante des conflits contemporains. En cinq semaines, les États-Unis ont consommé des volumes de missiles équivalant à plusieurs années de production. Cet épisode met en lumière les limites des capacités industrielles occidentales, le retour de la guerre d’attrition et l’importance croissante des drones à bas coût.

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MOTS-CLES

missiles , Missiles Patriot , epic fury , guerre , stock stratégique , drones , Iran , États-Unis , europe , guerre d'attrition , Donald Trump , Guerre en Iran , armée , armée de l’air

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Etienne Marcuz

Etienne Marcuz est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la dissuasion et de la défense antimissile.

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