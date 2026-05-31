GUERRE D'ATTRITION

31 mai 2026

5 semaines pour consommer 3 ans de production de missiles Patriot : les dérangeantes leçons d’Epic Fury sur les guerres du 21e siècle

L’opération Epic Fury a révélé une réalité préoccupante des conflits contemporains. En cinq semaines, les États-Unis ont consommé des volumes de missiles équivalant à plusieurs années de production. Cet épisode met en lumière les limites des capacités industrielles occidentales, le retour de la guerre d’attrition et l’importance croissante des drones à bas coût.