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En juin, les crimes de haine antichrétiens en Europe sont restés à un niveau élevé et constant, avec quarante incidents recensés dans dix pays, selon l'Observatoire sur l'intolérance et la discrimination envers les chrétiens en Europe (OIDAC Europe).
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AU PLUS HAUT

9 juillet 2026

40 crimes de haine antichrétiens ont été commis en Europe au mois de juin, selon un rapport

Un organisme de surveillance européen indique que les incendies criminels, le vandalisme et les profanations sont demeurés les formes les plus fréquentes de crimes de haine antichrétiens.

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MOTS-CLES

chrétiens , christianisme , vandalisme , délinquance , Criminalité , europe

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.