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9 juillet 2026
40 crimes de haine antichrétiens ont été commis en Europe au mois de juin, selon un rapport
Un organisme de surveillance européen indique que les incendies criminels, le vandalisme et les profanations sont demeurés les formes les plus fréquentes de crimes de haine antichrétiens.
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THEMATIQUESReligion
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.