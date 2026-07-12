OPINION DES CITOYENS

2027 : Et si la DREES venait discrètement de nous montrer que les Français ne sont pas ceux que les candidats à la présidentielle croient ?

Immigration, mérite, fiscalité, solidarité : le dernier Baromètre d'opinion de la DREES bouscule plusieurs idées reçues sur les attentes des Français. Alors que la campagne présidentielle de 2027 s'annonce largement centrée sur les questions de redistribution et de protection sociale, l'enquête met en évidence une opinion plus favorable à la fermeté, plus réticente à l'augmentation des prélèvements et davantage attachée à la responsabilité individuelle.