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Des électeurs votent au bureau de vote de la Salle Omnisports, dans le quartier d'Anse Vata à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 28 juin 2026, lors des élections provinciales.
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OPINION DES CITOYENS

12 juillet 2026

2027 : Et si la DREES venait discrètement de nous montrer que les Français ne sont pas ceux que les candidats à la présidentielle croient ?

Immigration, mérite, fiscalité, solidarité : le dernier Baromètre d'opinion de la DREES bouscule plusieurs idées reçues sur les attentes des Français. Alors que la campagne présidentielle de 2027 s'annonce largement centrée sur les questions de redistribution et de protection sociale, l'enquête met en évidence une opinion plus favorable à la fermeté, plus réticente à l'augmentation des prélèvements et davantage attachée à la responsabilité individuelle.

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MOTS-CLES

enquête , opinion , sondage , Drees , hommes politiques , décalage , attentes des électeurs , fermeté , immigration , 2027 , élection présidentielle de 2027 , méritocratie , solidarité , impôts , fiscalité , taxes , France , droite , gauche , retraités , immigrés

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

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