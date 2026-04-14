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ECHECS EN CASCADE

14 avril 2026

1er mai, terrorisme, antisémitisme : le (non) bloc central au bord de la crise de nerfs

L’agenda parlementaire et les initiatives venues des partis issus du bloc participant au gouvernement de Sébastien Lecornu jette une lumière crue sur la dissolution de toute vision politique commune.

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MOTS-CLES

Politique , bloc central , Gabriel Attal , Edouard Philippe , 1er mai , Sécurité , débats , Présidentielle 2027 , renaissance , Modem , Horizons

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 