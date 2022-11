Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à l'issue du Conseil des ministres.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Contrairement à une idée reçue à droite et à l'extrême droite, il y a des délinquants chez les Français. Pas si nombreux que ça si on s'en rapporte à la population de notre pays. Mais nombreux quand même.

Ce n'est pas ainsi que le ministère de l'Intérieur présente les choses. Dans un communiqué, il a fait savoir que les vols avec violence en Ile-de-France sont à 81% le fait d’étrangers. Une façon très directe de pointer le fléau de l’immigration.

Nous, on n’aurait jamais osé le dire de crainte d'être rangé dans la fachosphère. C'est pour ça que nous avons préféré nous amuser avec les 19% de Français délinquants. Un résultat obtenu par simple soustraction car nous sommes très forts en maths. 100% - 81% = 19%.

Pour passer aux choses sérieuses, les chiffres du ministère de l’Intérieur sont très inquiétants. Car on peut ajouter aux 81% les délinquants français issus de l’immigration. Et ne négligeons pas non plus les vols sans violence et les violences sans vol.

Nous approchons ainsi des 100%. Certes en Ile-de-France, il y a Paris qui tempère les résultats. Ça va s’arranger et ça va rentrer dans la norme : Anne Hidalgo a prévu 30% de HLM dans la capitale !