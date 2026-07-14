DESUNION NATIONALE
14 juillet 2026
14 Juillet : quel plus petit dénominateur commun dans une France divisée comme jamais ?
Fracturés politiquement, mais toujours majoritairement fiers d'être français : le 14 juillet cristallise ce paradoxe. Si l'identité nationale résiste, elle s'est déplacée du projet républicain vers le patrimoine, la gastronomie, les paysages... comme si les Français célébraient moins une ambition commune qu'un art de vivre partagé. Une identité apaisée, mais de plus en plus symbolique.
9 min de lecture
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.
Laurent Avezou est historien, spécialiste des mythes historiques. Il a notamment publié Raconter la France : histoire d’une histoire (Paris, Armand Colin, 2008), La Fabrique de la gloire : héros et maudits de l’histoire (Paris, PUF, 2020), et Verdun et les lieux de mémoire de la première guerre mondiale (Paris, Larousse, 2024).
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Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.
Laurent Avezou est historien, spécialiste des mythes historiques. Il a notamment publié Raconter la France : histoire d’une histoire (Paris, Armand Colin, 2008), La Fabrique de la gloire : héros et maudits de l’histoire (Paris, PUF, 2020), et Verdun et les lieux de mémoire de la première guerre mondiale (Paris, Larousse, 2024).