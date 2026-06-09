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ALLIANCES DES REBUTS

9 juin 2026

Xi à Pyongyang : la Chine tente de reprendre la main face au rapprochement nord-coréen avec Moscou

Pour sa première visite en Corée du Nord depuis sept ans, Xi Jinping affiche sa volonté de resserrer les liens avec Kim Jong-un. Derrière les démonstrations d’amitié entre Pékin et Pyongyang, la Chine cherche à restaurer son influence sur un allié devenu plus proche de la Russie, tout en consolidant sa position dans le jeu stratégique régional face aux États-Unis.

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MOTS-CLES

Xi Jinping , Chine , Kim-Jong Un , Corée du Nord , rapprochement , Russie , géopolitique , visite

THEMATIQUES

Géopolitique
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Emmanuel Cahour

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