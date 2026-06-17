UN TOURNANT ?
17 juin 2026
Vidéo : lors du sommet du G7, Emmanuel Macron affirme n'avoir « jamais été ambigu, ni faible avec Donald Trump »
Questionné sur les discussions sur l'Ukraine au G7 et la fiabilité de Donald Trump dans ses promesses, Emmanuel Macron estime qu'il « y a eu un moment Évian ».
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.