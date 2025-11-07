La vidéo virale d'un soldat ukrainien en pleurs envoyé "à l'abattoir" du front est fausse
© Euronews
INTOX 2.0
7 novembre 2025
Une vidéo virale d’un « conscrit ukrainien » en larmes envoyée « à l’abattoir » est une fabrication à base d’IA
Une séquence montrée comme le témoignage déchirant d’un jeune Ukrainien mobilisé a fait le tour des réseaux en Europe, notamment en Allemagne et en Hongrie. Enquête et vérifications montrent aujourd’hui que le clip est très probablement artificiel.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESguerre en ukraine , Vidéo , soldat , pleurs , Intelligence Artificielle , Sora , fake , désinformation , psyop , russe
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS