INTOX 2.0

7 novembre 2025

Une vidéo virale d’un « conscrit ukrainien » en larmes envoyée « à l’abattoir » est une fabrication à base d’IA

Une séquence montrée comme le témoignage déchirant d’un jeune Ukrainien mobilisé a fait le tour des réseaux en Europe, notamment en Allemagne et en Hongrie. Enquête et vérifications montrent aujourd’hui que le clip est très probablement artificiel.