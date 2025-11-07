POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La vidéo virale d'un soldat ukrainien en pleurs envoyé "à l'abattoir" du front est fausse

© Euronews

INTOX 2.0

7 novembre 2025

Une vidéo virale d’un « conscrit ukrainien » en larmes envoyée « à l’abattoir » est une fabrication à base d’IA

Une séquence montrée comme le témoignage déchirant d’un jeune Ukrainien mobilisé a fait le tour des réseaux en Europe, notamment en Allemagne et en Hongrie. Enquête et vérifications montrent aujourd’hui que le clip est très probablement artificiel.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1De Zohran Mamdani à l’attaque de l’île d’Oléron : l’ère des ravages du décolonialisme
2Les entreprises, grandes bénéficiaires d’un système fiscal injuste ? Tous les chiffres pour comprendre pourquoi c’est… 100% FAUX
3Coup d’arrêt au populisme aux Pays-Bas : une illusion si macroniste…?
43i atlas : une mystérieuse accélération de l’objet stellaire fonçant vers la Terre fait dire à un astronome de Harvard qu’il s’agit… d’extra-terrestres
5« LFI, parti passionnément antisémite » : pour les tribunaux, Raphaël Enthoven s’inscrit dans un « débat d’intérêt général majeur »
6Donald Trump fait fuir une partie des universitaires américains vers l’Europe mais vers où exactement ?
7L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux