GUERRE EN UKRAINE

Dans la tête des Ukrainiens

En Ukraine, l'ouverture à des négociations de paix progresse mais reste indissociable de garanties de sécurité occidentales solides. Convaincue qu'un accord ne freinera pas les ambitions russes à long terme, la majorité de la population soutient la résistance et place sa confiance dans l'Europe plutôt qu'en Donald Trump.