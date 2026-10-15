GUERRE EN UKRAINE
15 octobre 2026
Dans la tête des Ukrainiens
En Ukraine, l'ouverture à des négociations de paix progresse mais reste indissociable de garanties de sécurité occidentales solides. Convaincue qu'un accord ne freinera pas les ambitions russes à long terme, la majorité de la population soutient la résistance et place sa confiance dans l'Europe plutôt qu'en Donald Trump.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.