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GUERRE EN UKRAINE

15 octobre 2026

Dans la tête des Ukrainiens

En Ukraine, l'ouverture à des négociations de paix progresse mais reste indissociable de garanties de sécurité occidentales solides. Convaincue qu'un accord ne freinera pas les ambitions russes à long terme, la majorité de la population soutient la résistance et place sa confiance dans l'Europe plutôt qu'en Donald Trump.

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MOTS-CLES

Jean-Sébastien Ferjou , Guerre en Ukraine , Volodymyr Zelensky , Donald Trump , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.