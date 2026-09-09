PASSAGES A L'ACTE

Terrorisme : après le djihadisme, Bruxelles alerte sur la montée d’un extrémisme violent nourri par Internet et l’IA

À l’approche du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre, les autorités européennes s’inquiètent d’une nouvelle forme de violence radicale et qui serait principalement portée par de jeunes internautes. Ce nouveau visage de la menace terroriste se développe dans des communautés en ligne où la fascination pour la violence peut déboucher sur des passages à l’acte.