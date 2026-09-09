POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

PASSAGES A L'ACTE

9 septembre 2026

Terrorisme : après le djihadisme, Bruxelles alerte sur la montée d’un extrémisme violent nourri par Internet et l’IA

À l’approche du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre, les autorités européennes s’inquiètent d’une nouvelle forme de violence radicale et qui serait principalement portée par de jeunes internautes. Ce nouveau visage de la menace terroriste se développe dans des communautés en ligne où la fascination pour la violence peut déboucher sur des passages à l’acte.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

terrorisme , Intelligence Artificielle , dangers , menace , violence , passage à l'acte , société , France , europe , attaque terroriste , attentat , crimes violents , jeunes , jeunesse , Europol , menace terroriste , lutte contre le terrorisme , terroristes , djihadistes , djihadisme

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.