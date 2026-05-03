ALTERNATIVES NEFASTES

3 mai 2026

Tchernobyl : l’instrumentalisation politique de la peur, l’autre catastrophe dans la catastrophe

Jean-Sébastien Ferjou a participé à l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat. Il est revenu sur les choix désastreux dans le cadre de la politique énergétique en Europe après la catastrophe de Tchernobyl.