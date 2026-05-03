ALTERNATIVES NEFASTES
3 mai 2026
Tchernobyl : l’instrumentalisation politique de la peur, l’autre catastrophe dans la catastrophe
Jean-Sébastien Ferjou a participé à l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat. Il est revenu sur les choix désastreux dans le cadre de la politique énergétique en Europe après la catastrophe de Tchernobyl.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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