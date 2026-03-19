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19 mars 2026

Six pays, la France, se disent « prêts à contribuer » à sécuriser le détroit d’Ormuz

La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont condamné jeudi les attaques iraniennes sur des infrastructures civiles énergétiques dans le Golfe et se sont dit « prêts à contribuer » à sécuriser le détroit d’Ormuz.

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MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , Moyen-Orient , Iran , gaz , pétrole , France

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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