DEFENSE AERIENNE
8 octobre 2026
Seulement un tiers des programmes anti-drones de l'UE seront prêts d'ici 2030
Bien que les investissements de l’Union européenne dans les technologies de lutte contre les drones ont été multipliés par six entre 2024 et 2025, seul un tiers des programmes devrait réellement aboutir d’ici 2030, selon un rapport confidentiel de l’UE consulté par Euronews.
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THEMATIQUESDéfense
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.