(ENIEME) POLEMIQUE

Rima Hassan nie avoir jeté le drapeau européen à terre lors de la commémoration du 7-Octobre

La députée française au Parlement européen Rima Hassan a démenti avoir jeté à terre le drapeau de l'Union européenne lors d'une commémoration du 7 octobre pendant une exposition à Bruxelles, en soulignant qu'elle a demandé que les images de vidéosurveillance soient mises à la disposition de la presse.