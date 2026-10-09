(ENIEME) POLEMIQUE
9 octobre 2026
Rima Hassan nie avoir jeté le drapeau européen à terre lors de la commémoration du 7-Octobre
La députée française au Parlement européen Rima Hassan a démenti avoir jeté à terre le drapeau de l'Union européenne lors d'une commémoration du 7 octobre pendant une exposition à Bruxelles, en soulignant qu'elle a demandé que les images de vidéosurveillance soient mises à la disposition de la presse.
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THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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