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(ENIEME) POLEMIQUE

9 octobre 2026

Rima Hassan nie avoir jeté le drapeau européen à terre lors de la commémoration du 7-Octobre

La députée française au Parlement européen Rima Hassan a démenti avoir jeté à terre le drapeau de l'Union européenne lors d'une commémoration du 7 octobre pendant une exposition à Bruxelles, en soulignant qu'elle a demandé que les images de vidéosurveillance soient mises à la disposition de la presse.

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Euronews

MOTS-CLES

Rima Hassan , Drapeau européen , Israël , Hamas , Polémique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.