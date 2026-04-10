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10 avril 2026

Qui pourra travailler le 1er-Mai ?

L'autorisation pour les salariés de certains commerces de travailler le 1er mai, jour historiquement férié et chômé, est débattue ce vendredi 10 avril à l'Assemblée nationale.

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MOTS-CLES

1er mai , fête du travail , code du travail , jour férié , Assemblée Nationale , Sénat , Gabriel Attal

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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