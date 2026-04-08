CESSEZ-LE-FEU AU MOYEN-ORIENT
8 avril 2026
Prix des carburants : vers une baisse d'ici un à deux jours, assure le président de l'Union française des industries pétrolières
Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, a assuré que d'ici un à deux jours, les Français pourraient constater une « baisse des prix à la pompe ».
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESbaisse des prix , Carburants , Essence , gasoil , prix à la pompe , automobilistes , cessez-le-feu , Iran
THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.