POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

CESSEZ-LE-FEU AU MOYEN-ORIENT

8 avril 2026

Prix des carburants : vers une baisse d'ici un à deux jours, assure le président de l'Union française des industries pétrolières

Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, a assuré que d'ici un à deux jours, les Français pourraient constater une « baisse des prix à la pompe ».

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

baisse des prix , Carburants , Essence , gasoil , prix à la pompe , automobilistes , cessez-le-feu , Iran

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète
2Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
3Un ordinateur identifie une erreur dans un article de physique considéré comme une référence majeure et voilà l’énorme révolution scientifique que ça pourrait bien annoncer
4Panique dans le secteur médical : l’approvisionnement mondial en hélium est menacé par la guerre contre l’Iran
5Un an après le « Libération Day », les tarifs douaniers ont redessiné le commerce mondial. Mais pas du tout comme l’imaginait Donald Trump
6Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump
7Vote à l’ONU avec la Russie et la Chine : mais à quoi joue donc la France avec ses alliés ?