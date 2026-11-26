RIEN N’EST MOINS SUR
26 novembre 2026
Présidentielle 2027 : Cette double polarisation qui pourrait bien succéder à la tripartition politique française
Alors que les sondages dessinent un duel Mélenchon-Le Pen au second tour, Jean-Sébastien Ferjou juge ce scénario encore très fragile. Dynamiques surestimées, réserves de voix quasi nulles pour LFI, trous d’air récurrents au RN et possible réveil d’un clivage gauche-droite dans l’espace central : la photographie actuelle n’a pas encore intégré le vote utile.
3 min de lecture
Atlantico : Alors que les sondages semblent tous confirmer en l’état un duel Mélenchon Le Pen de 2e tour, vous continuez à penser que rien n’est moins sûr.
Jean-Sébastien Ferjou : Absolument. Ce duel est une photographie prise avant le vote utile. Beaucoup de Français ne veulent pas de ce second tour et un tiers n'a pas encore choisi.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
THEMATIQUESPolitique
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.