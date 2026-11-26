Atlantico : Alors que les sondages semblent tous confirmer en l’état un duel Mélenchon Le Pen de 2e tour, vous continuez à penser que rien n’est moins sûr.

Jean-Sébastien Ferjou : Absolument. Ce duel est une photographie prise avant le vote utile. Beaucoup de Français ne veulent pas de ce second tour et un tiers n'a pas encore choisi.

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