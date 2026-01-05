POLITIQUE
Capture d’écran BFMTV

HISTORIQUE

5 janvier 2026

Neige-verglas: record historique en Île-de-France avec 900km de bouchons

De la neige tombe sur la moitié nord de la France ce lundi 5 janvier, avec 26 départements concernés pas une vigilance orange pour neige-verglas.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

neige , verglas , Meteo , Paris , bouchons , île-de-france , Transports

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.