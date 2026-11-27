PETROLIER NAUFRAGE
27 novembre 2026
Naufrage du navire pétrolier Med Emre au large d'Ibiza : la marée noire évitée ?
Le pétrolier maltais Med Emre, chargé de près de 7.000 tonnes de diesel répartis dans 66.000 barils de produits raffinés, s’est échoué dans la nuit du 25 au 26 novembre dans une zone maritime protégée au large d’Ibiza, après avoir chaviré. Si aucune fuite majeure n’est pour l’instant constatée, l’opération de remorquage vers un port sûr suscite de vives inquiétudes environnementales dans un secteur sensible pour les cétacés et les oiseaux marins.
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Il transportait près de 7.000 tonnes de diesel répartis dans 66.000 barils de produits raffinés. Le pavillon maltais Med Emre, accidenté dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre, s'est échoué dans une zone maritime protégée de la Méditerranée au large d'Ibiza.
Parti du port d'Algésiras, dans le sud de l'Espagne, pour rejoindre Barcelone, ce navire de 120 mètres de long qui appartient à la compagne turque YMN Tankers s'est échoué à environ 56 kilomètres de l'île espagnole. L'opération de remorquage qui s'annonce suscite des inquiétudes environnementales.
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