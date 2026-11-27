PETROLIER NAUFRAGE

Naufrage du navire pétrolier Med Emre au large d'Ibiza : la marée noire évitée ?

Le pétrolier maltais Med Emre, chargé de près de 7.000 tonnes de diesel répartis dans 66.000 barils de produits raffinés, s’est échoué dans la nuit du 25 au 26 novembre dans une zone maritime protégée au large d’Ibiza, après avoir chaviré. Si aucune fuite majeure n’est pour l’instant constatée, l’opération de remorquage vers un port sûr suscite de vives inquiétudes environnementales dans un secteur sensible pour les cétacés et les oiseaux marins.