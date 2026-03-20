SUSPENSE TOTAL
20 mars 2026
Municipales à Paris: Rachida Dati et Emmanuel Grégoire au coude-à-coude
Le candidat socialiste Emmanuel Grégoire devancerait sa rivale de droite de seulement un point au second tour des municipales à Paris, selon un sondage Elabe.
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MOTS-CLESélections , municipales 2026 , Paris , sondage , Rachida Dati , Emmanuel Grégoire , Sophia Chikirou
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.