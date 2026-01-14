© CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Un montage des portraits de Donald Trump et d'Ali Khamenei.
MENACES AMERICAINES
14 janvier 2026
Mouvement de révolte en Iran : Donald Trump avertit que les Etats-Unis agiront « de manière très forte » si le régime exécute les manifestants arrêtés
Donald Trump a prévenu mardi que les Etats-Unis réagiraient si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des récentes manifestations.
MOTS-CLESIran , Donald Trump , menaces , exécutions , Opposition , bilan humain , chute du régime , régime iranien , régime des mollahs
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
