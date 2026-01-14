POLITIQUE
© CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Un montage des portraits de Donald Trump et d'Ali Khamenei.

MENACES AMERICAINES

14 janvier 2026

Mouvement de révolte en Iran : Donald Trump avertit que les Etats-Unis agiront « de manière très forte » si le régime exécute les manifestants arrêtés

Donald Trump a prévenu mardi que les Etats-Unis réagiraient si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des récentes manifestations. 

Gabriel Mabille

Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.