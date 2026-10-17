CONVERGENCE DES COLERES
17 octobre 2026
Mobilisation du 17 octobre : huit ans après les Gilets jaunes, une nouvelle colère sociale peut-elle embraser la France ?
Plus de 500 000 personnes ont manifesté ce samedi partout en France, selon la CGT. Gilets jaunes, lycéens, étudiants, écologistes et agriculteurs se sont mobilisés contre la vie chère, dans une journée marquée par des rassemblements et des blocages.
1 min de lecture
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.