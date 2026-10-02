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2 octobre 2026

Mobilisation dans les lycées : 735 établissements perturbés vendredi, un mouvement en léger recul

Ce vendredi 2 octobre a été marquée par une nouvelle journée de mobilisation des lycéens. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'"un peu plus de 400 établissements" étaient fermés vendredi.

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MOTS-CLES

lycées , Lycéens , blocus , mouvement social , blocages , violences , incendies , police , établissements scolaires , Edouard Geffray , élèves , Marseille , nantes , Paris , La France insoumise , LFI , émeutes , policiers

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.