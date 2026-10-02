EDUCATION NATIONALE
2 octobre 2026
Mobilisation dans les lycées : 735 établissements perturbés vendredi, un mouvement en léger recul
Ce vendredi 2 octobre a été marquée par une nouvelle journée de mobilisation des lycéens. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'"un peu plus de 400 établissements" étaient fermés vendredi.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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