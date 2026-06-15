SHOW A L'AMERICAINE

15 juin 2026

MMA, patrouille aérienne : Trump transforme ses 80 ans en démonstration politique et médiatique à la Maison-Blanche

Entre diplomatie internationale et spectacle sportif, Donald Trump a célébré son 80e anniversaire en mettant en scène sa présidence. Alors qu’il vantait une avancée vers un accord sur l’Iran, le président américain a fait de la Maison-Blanche le théâtre d’un gala UFC inédit, symbole d’un style politique qui mêle communication, pouvoir et culture populaire.