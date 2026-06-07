IMMENSE EMOTION
7 juin 2026
Meurtre de Lyhanna : 6.000 personnes ont rendu hommage à la jeune fille de 11 ans à Fleurance lors d’une marche blanche
Des milliers de Français ont participé ce dimanche à la marche blanche pour rendre hommage à Lyhanna, dont le corps a été retrouvé jeudi à Puycasquier.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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