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7 juin 2026

Meurtre de Lyhanna : 6.000 personnes ont rendu hommage à la jeune fille de 11 ans à Fleurance lors d’une marche blanche

Des milliers de Français ont participé ce dimanche à la marche blanche pour rendre hommage à Lyhanna, dont le corps a été retrouvé jeudi à Puycasquier.

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MOTS-CLES

Puycasquier , Fleurance , Lyhanna , affaire Lyhanna , mort de Lyhanna , Justice , Gérald Darmanin , colère , marche blanche , mobilisation , français , procureurs , Magistrats

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.