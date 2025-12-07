POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Jean-Sébastien Ferjou : «Je préférerais que ça ressemble à des auditions du congrès américain»

MELENCHON DEVANT LA COMMISSION

7 décembre 2025

Mélenchon : « des auditions qui manquent du niveau d’exigence du Congrès américain »

Jean-Sébastien Ferjou revient sur l’audition de Jean-Luc Mélenchon et regrette un exercice trop flou. Selon lui, la France gagnerait à adopter le modèle du Congrès américain, fondé sur des questions serrées et une véritable exigence de clarté.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

CNews

MOTS-CLES

Politique , Atlantico , Jean-Sébastien Ferjou , Jean Luc Mélenchon , auditions , Congrès américain

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Evitement de l’impôt : ce que “Cash Investigation” ne comprend obstinément pas à la fiscalité des dividendes de Bernard Arnault
2Charles Alloncle : “Plus j’avance dans mon mandat de député, plus je découvre à quel point l’Etat profond gouverne la France”
3Mais qu’exporterons-nous maintenant que la Chine est devenue la seule puissance à se passer du reste du monde ?
4CS3D : la directive européenne qui étranglera plus encore la croissance européenne
5Euro-schizos ? Cet effacement civilisationnel dont les élites européennes ne veulent pas entendre parler au nom de leur supériorité morale… civilisationnelle
6Vol au-dessus de l’île Longue : la défense anti-drône est un tel talon d’Achille que l’Europe ne sait même pas identifier ceux qui les pilotent
7Même en classes prépas, les bons deviennent mauvais : Geffray revient sur le bac pochette-surprise