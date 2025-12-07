Jean-Sébastien Ferjou : «Je préférerais que ça ressemble à des auditions du congrès américain»
MELENCHON DEVANT LA COMMISSION
7 décembre 2025
Mélenchon : « des auditions qui manquent du niveau d’exigence du Congrès américain »
Jean-Sébastien Ferjou revient sur l’audition de Jean-Luc Mélenchon et regrette un exercice trop flou. Selon lui, la France gagnerait à adopter le modèle du Congrès américain, fondé sur des questions serrées et une véritable exigence de clarté.
1 min de lecture
Vu sur:CNews
MOTS-CLESPolitique , Atlantico , Jean-Sébastien Ferjou , Jean Luc Mélenchon , auditions , Congrès américain
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.