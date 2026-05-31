VICTOIRE HISTORIQUE

31 mai 2026

Les joueurs du PSG ont célébré leur second titre européen au pied de la Tour Eiffel

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont pu communier avec les Parisiens sur le Champ-de-Mars. Après un passage à l'Elysée, les célébrations vont s’achever au Parc des Princes, avec les supporters.