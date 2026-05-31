POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

VICTOIRE HISTORIQUE

31 mai 2026

Les joueurs du PSG ont célébré leur second titre européen au pied de la Tour Eiffel

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont pu communier avec les Parisiens sur le Champ-de-Mars. Après un passage à l'Elysée, les célébrations vont s’achever au Parc des Princes, avec les supporters.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Parc des Princes , Football , coupe d'europe , PSG , Paris-Saint-Germain , célébrations , tour eiffel , Luis Enrique , Ousmane Dembélé , Désiré Doué , deuxième étoile , Ligue des Champions , Champ-de-Mars

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Violences à Paris après la victoire du PSG : derrière la mobilisation des forces de l’ordre, une vraie faiblesse politique
2Mais où aller vivre dans une France beaucoup plus chaude ? À quoi pourrait ressembler une carte redessinée dans 25/30 ans ?
3Boom à vide : l’énergie solaire produite en Europe a tellement augmenté qu’une partie n’est même pas utilisée
4Patrick Bruel se voit fini; Madonna révèle ses meilleurs coups, Ophélie Winter en décoche à la pompe; Joey Starr s’éclate au chou-fleur, Kate Middleton au Prosecco-pong; Maddoxx Jolie-Pitt renie le nom de Brad, les jumeaux de Jennifer Lopez la quittent
5Optimiser la vague de chaleur pour perdre du poids, mode d’emploi
6Raphaël Glucksmann ou le Machiavel de sable
75 semaines pour consommer 3 ans de production de missiles Patriot : les dérangeantes leçons d’Epic Fury sur les guerres du 21e siècle