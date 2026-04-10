FIGHT
10 avril 2026
Le fils de Joe Biden propose un « combat en cage » avec les fils de Donald Trump
Hunter Biden, âgé de 56 ans, a proposé dans une vidéo sur les réseaux sociaux avoir reçu une proposition du fondateur de la chaîne Channel 5, Andrew Callaghan : une rencontre, sur un ring, avec les fils aînés du président américain, Don Trump et Eric Trump.
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Vu sur:RMC Sport
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.