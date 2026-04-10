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10 avril 2026

Le fils de Joe Biden propose un « combat en cage » avec les fils de Donald Trump

Hunter Biden, âgé de 56 ans, a proposé dans une vidéo sur les réseaux sociaux avoir reçu une proposition du fondateur de la chaîne Channel 5, Andrew Callaghan : une rencontre, sur un ring, avec les fils aînés du président américain, Don Trump et Eric Trump.

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RMC Sport

MOTS-CLES

Etats-Unis , hunter Biden , Joe Biden , Donald Trump , Combat , MMA

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.