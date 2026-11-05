POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

DEFENSE EUROPEENNE

5 novembre 2026

L’ambition de l’Europe d’être prête militairement en 2030 jugée « à risque » par la Commission

L'ambition de l'Europe d'être prête sur le plan militaire d'ici 2030 est « menacée », malgré une volonté politique sans précédent et une hausse des dépenses de défense, selon une version préliminaire du programme de travail de la Commission européenne, qui a fuité et a été consultée par Euronews.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Défense européenne , Sécurité , forces armées , industrie , Russie , Guerre en Ukraine , Ursula von der Leyen

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.