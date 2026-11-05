DEFENSE EUROPEENNE
5 novembre 2026
L’ambition de l’Europe d’être prête militairement en 2030 jugée « à risque » par la Commission
L'ambition de l'Europe d'être prête sur le plan militaire d'ici 2030 est « menacée », malgré une volonté politique sans précédent et une hausse des dépenses de défense, selon une version préliminaire du programme de travail de la Commission européenne, qui a fuité et a été consultée par Euronews.
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Vu sur:Euronews
MOTS-CLESDéfense européenne , Sécurité , forces armées , industrie , Russie , Guerre en Ukraine , Ursula von der Leyen
THEMATIQUESEurope
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.