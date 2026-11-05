DEFENSE EUROPEENNE

L’ambition de l’Europe d’être prête militairement en 2030 jugée « à risque » par la Commission

L'ambition de l'Europe d'être prête sur le plan militaire d'ici 2030 est « menacée », malgré une volonté politique sans précédent et une hausse des dépenses de défense, selon une version préliminaire du programme de travail de la Commission européenne, qui a fuité et a été consultée par Euronews.