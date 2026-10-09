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9 octobre 2026

La plateforme de vote en ligne pour la primaire socialiste ciblée par une cyberattaque

La plateforme de vote en ligne de la primaire socialiste, dont le premier tour a débuté depuis 8h ce vendredi 9 octobre, « est victime d’une cyberattaque depuis son ouverture », annonce dans un communiqué Patrick Mennucci, le président de la Commission d'organisation de la primaire.

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MOTS-CLES

primaire socialiste , cyberattaque , élection présidentielle 2027 , ANSSI , vote en ligne

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.