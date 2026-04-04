PARTENARIATS STRATEGIQUES
4 avril 2026
La Chine décide de rouvrir ses liaisons aériennes vers la Corée du Nord après plusieurs années d'arrêt
Air China a officiellement décidé de rétablir des vols directs vers la Corée du Nord.
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THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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