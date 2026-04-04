POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

PARTENARIATS STRATEGIQUES

4 avril 2026

La Chine décide de rouvrir ses liaisons aériennes vers la Corée du Nord après plusieurs années d'arrêt

Air China a officiellement décidé de rétablir des vols directs vers la Corée du Nord.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chine , Corée du Nord , Pyongyang , transport aérien , Covid-19 , pandémie , avions , vol

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.