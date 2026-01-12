POLITIQUE
NEGOCIATIONS A VENIR ?

12 janvier 2026

L'Iran « veut négocier », déclare Donald Trump suite à ses menaces d’intervention

Donald Trump a affirmé dimanche que les dirigeants iraniens l'avaient appelé samedi, suite aux menaces d'opération militaire américaine. Une rencontre serait en cours de préparation.

