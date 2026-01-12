Capture d’écran Euronews
NEGOCIATIONS A VENIR ?
12 janvier 2026
L'Iran « veut négocier », déclare Donald Trump suite à ses menaces d’intervention
Donald Trump a affirmé dimanche que les dirigeants iraniens l'avaient appelé samedi, suite aux menaces d'opération militaire américaine. Une rencontre serait en cours de préparation.
1 min de lecture
Vu sur:Euronews
THEMATIQUESInternational
