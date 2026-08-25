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25 août 2026

L'Iran met à prix la tête de Barron Trump pour 10 millions de dollars

Une vidéo diffusée à la télévision iranienne affirme que Téhéran surveille « entièrement » les déplacements de Barron Trump, le fils du président américain, et évoque une prime de 10 millions de dollars pour sa tête.

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Le Parisien

MOTS-CLES

Barron Trump , Donald Trump , Etats-Unis , Iran , Moyen-Orient , Gardiens de la révolution

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.