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25 août 2026
L'Iran met à prix la tête de Barron Trump pour 10 millions de dollars
Une vidéo diffusée à la télévision iranienne affirme que Téhéran surveille « entièrement » les déplacements de Barron Trump, le fils du président américain, et évoque une prime de 10 millions de dollars pour sa tête.
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Vu sur:Le Parisien
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.