GOUVERNANCE FINANCIERE
14 septembre 2026
La guerre de la FED fait rage et voilà pourquoi elle nous concerne aussi
Une chercheuse en histoire de la ségrégation raciale au comité qui pilote les taux mondiaux, un président de la Fed qui réduit son communiqué à 131 mots et enterre toute prévision de trajectoire : la banque centrale américaine cultive une opacité inédite au moment même où elle décide, de fait, du coût du crédit en Europe.
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.