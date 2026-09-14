GOUVERNANCE FINANCIERE

La guerre de la FED fait rage et voilà pourquoi elle nous concerne aussi

Une chercheuse en histoire de la ségrégation raciale au comité qui pilote les taux mondiaux, un président de la Fed qui réduit son communiqué à 131 mots et enterre toute prévision de trajectoire : la banque centrale américaine cultive une opacité inédite au moment même où elle décide, de fait, du coût du crédit en Europe.