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Lisa Cook (à droite), gouverneure de la Réserve fédérale, arrive à la réunion du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale le 19 mars 2026 à Washington, DC.
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GOUVERNANCE FINANCIERE

14 septembre 2026

La guerre de la FED fait rage et voilà pourquoi elle nous concerne aussi

Une chercheuse en histoire de la ségrégation raciale au comité qui pilote les taux mondiaux, un président de la Fed qui réduit son communiqué à 131 mots et enterre toute prévision de trajectoire : la banque centrale américaine cultive une opacité inédite au moment même où elle décide, de fait, du coût du crédit en Europe.

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MOTS-CLES

Fed , Réserve fédérale des États-Unis , gouvernance , Lisa Cook , taux d'intérêts , Donald Trump , Economie , europe , crédit , emprunts publics , Kevin Warsh , stabilité monétaire , dollar , Euro

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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