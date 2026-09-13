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L'une des trois éoliennes, construites et exploitées par la société d'énergies renouvelables Valorem, au sein d'un parc éolien à Andilly-les-Marais, près de La Rochelle, dans l'ouest de la France, le 10 mars 2025.
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ATLANTICO GREEN

13 septembre 2026

Energie : les énergies renouvelables ont rendu du pouvoir d'achat aux Français, vraiment ?

La multiplication des énergies renouvelables est-elle réellement synonyme de pouvoir d’achat pour les Français ? La Commission de régulation de l’énergie affirme que leur développement contribue à faire baisser les prix de l’électricité. La baisse apparente des prix de marché ne masque-t-elle pas une hausse des coûts du système électrique, des subventions et des investissements dans les réseaux ?

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MOTS-CLES

Commission de régulation de l'énergie , CRE , énergie , Emmanuelle Wargon , énergies renouvelables , transition énergétique , nucléaire , éoliennes , production , électricité , gaz , prix , factures , Coût , français , consommation , biais , idéologie , pouvoir d'achat , consommateurs , pétrole

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Raux

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.

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