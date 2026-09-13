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Energie : les énergies renouvelables ont rendu du pouvoir d'achat aux Français, vraiment ?

La multiplication des énergies renouvelables est-elle réellement synonyme de pouvoir d’achat pour les Français ? La Commission de régulation de l’énergie affirme que leur développement contribue à faire baisser les prix de l’électricité. La baisse apparente des prix de marché ne masque-t-elle pas une hausse des coûts du système électrique, des subventions et des investissements dans les réseaux ?