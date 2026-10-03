DIESEL 2.0

Spirale infernale : ces nouveaux éléments qui aggravent la crise du diesel

L'administration Trump a demandé à l'Allemagne et à la France de libérer une partie de leurs stocks d'urgence de diesel pour faire baisser les prix mondiaux du carburant, en menaçant de les priver d'exportations américaines de diesel. En réponse, Paris a suggéré de mettre sur le marché 50 millions de barils de diesel issus des réserves européennes et 50 millions de barils de brut provenant des réserves d'urgence des pays membres de l'AIE, une proposition sur laquelle la Commission européenne s'est dite prête à une action collective, l'AIE devant organiser toute libération de stocks. Pour Thierry Bros, l'Europe n'a guère le choix : elle paie quinze ans de dépendance au diesel importé.