FABRIQUE D'UN BUZZ
12 septembre 2026
L’Humanité détruite par l’IA ? Anatomie d’un buzz qui n’avait rien de spontané… et tout de (très très) politique
Derrière l’alerte virale de Jacob Coxon sur les risques existentiels de l’IA se dessine la possibilité d’une campagne soigneusement orchestrée. Son objectif présumé : influencer la réglementation et protéger le modèle fermé des géants américains face à l’IA open source chinoise.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
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Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.