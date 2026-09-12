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Blurred backgroundDes robots alignés. (Image d'illustration)
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FABRIQUE D'UN BUZZ

12 septembre 2026

L’Humanité détruite par l’IA ? Anatomie d’un buzz qui n’avait rien de spontané… et tout de (très très) politique

Derrière l’alerte virale de Jacob Coxon sur les risques existentiels de l’IA se dessine la possibilité d’une campagne soigneusement orchestrée. Son objectif présumé : influencer la réglementation et protéger le modèle fermé des géants américains face à l’IA open source chinoise.

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MOTS-CLES

Jacob Coxon , buzz , Big Tech , Intelligence Artificielle , Ai safety , désinformation , ingérence intérieure , bulle financière , superintelligence , Anthropic , OpenAI

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

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