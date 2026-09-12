WORLD IN MAPS
12 septembre 2026
Ces sept drapeaux nationaux figurent parmi les plus anciens encore utilisés dans le monde
Des Pays-Bas au Népal en passant par la France, certains drapeaux nationaux traversent les siècles et racontent les révolutions, les indépendances et les unions qui ont façonné les États.
3 min de lecture
MOTS-CLESWorld in Maps , culture , drapeaux
THEMATIQUESCulture
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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