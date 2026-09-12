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Blurred background"Les plus anciens drapeaux nationaux"
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WORLD IN MAPS

12 septembre 2026

Ces sept drapeaux nationaux figurent parmi les plus anciens encore utilisés dans le monde

Des Pays-Bas au Népal en passant par la France, certains drapeaux nationaux traversent les siècles et racontent les révolutions, les indépendances et les unions qui ont façonné les États.

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World in Maps , culture , drapeaux

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