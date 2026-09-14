MAL PROFOND
14 septembre 2026
Une crise énergétique PIRE que celle de 2022 fond sur l’Europe, est-il encore temps de l’éviter ?
Et si la prochaine crise énergétique n'était pas un accident, mais le résultat logique de vingt ans de choix politiques ? Stockages en berne, gaz au plus haut depuis 2022, guerre en Iran qui menace Ormuz : l'Europe redécouvre sa dépendance au moment où elle pensait s'en être affranchie.
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Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
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