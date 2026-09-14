MAL PROFOND

Une crise énergétique PIRE que celle de 2022 fond sur l’Europe, est-il encore temps de l’éviter ?

Et si la prochaine crise énergétique n'était pas un accident, mais le résultat logique de vingt ans de choix politiques ? Stockages en berne, gaz au plus haut depuis 2022, guerre en Iran qui menace Ormuz : l'Europe redécouvre sa dépendance au moment où elle pensait s'en être affranchie.