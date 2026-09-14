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Le 9 septembre 2026, un panneau affiche les prix de l'essence dans une station-service parisienne. Ce jour-là, le SP95-E10, l'essence la plus courante en France, coûtait en moyenne 2,124 euros le litre, son niveau le plus élevé depuis le début de la guerre du Moyen-Orient, tandis que le diesel s'établissait à 2,292 euros, selon un calcul de l'AFP basé sur des données gouvernementales.
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MAL PROFOND

14 septembre 2026

Une crise énergétique PIRE que celle de 2022 fond sur l’Europe, est-il encore temps de l’éviter ?

Et si la prochaine crise énergétique n'était pas un accident, mais le résultat logique de vingt ans de choix politiques ? Stockages en berne, gaz au plus haut depuis 2022, guerre en Iran qui menace Ormuz : l'Europe redécouvre sa dépendance au moment où elle pensait s'en être affranchie.

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MOTS-CLES

Crise énergétique , énergie , gaz , pétrole , europe , Etats-Unis , Détroit d'Ormuz , hiver , stocks , prix , politique énergétique commune

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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