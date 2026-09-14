VERDICT DES URNES
14 septembre 2026
Suède : La démonstration que l'intégration de l'extrême droite au pouvoir est le meilleur moyen de l'user ?
Pendant qu'en Allemagne l'AfD progresse inexorablement derrière son cordon sanitaire, la Suède, elle, a intégré l'extrême droite à sa coalition sortante sans jamais lui donner de ministre. Résultat, un scrutin ultra-serré où le social reprend le dessus sur l'immigration.
10 min de lecture
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Populaires
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.