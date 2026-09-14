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Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson (à droite) passe devant une de ses affiches électorales en arrivant à un bureau de vote à Strangnas, près de Stockholm, pour voter lors des élections législatives suédoises du 13 septembre 2026.
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VERDICT DES URNES

14 septembre 2026

Suède : La démonstration que l'intégration de l'extrême droite au pouvoir est le meilleur moyen de l'user ?

Pendant qu'en Allemagne l'AfD progresse inexorablement derrière son cordon sanitaire, la Suède, elle, a intégré l'extrême droite à sa coalition sortante sans jamais lui donner de ministre. Résultat, un scrutin ultra-serré où le social reprend le dessus sur l'immigration.

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MOTS-CLES

Suède , élections législatives , Parlement , opposition de gauche , coalition gouvernementale , droite , extrême-droite , Démocrates de Suède , Parti Social-démocrate , Allemagne , AfD , alternance

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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