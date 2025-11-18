Jean-Sébastien Ferjou : «En France, il y a plus d’usines qui ferment que d’usines qui ouvrent»
18 novembre 2025
Jean-Sébastien Ferjou : «En France, il y a plus d’usines qui ferment que d’usines qui ouvrent»
Ce lundi 17 novembre, Jean-Sébastien Ferjou, journaliste, était invité de Punchline sur CNEWS. «En France, il y a plus d’usines qui ferment que d’usines qui ouvrent», a-t-il déploré.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
