GUERRE AU MOYEN-ORIENT
30 mars 2026
Iran : Donald Trump menace de détruire l'île de Kharg si les discussions n'aboutissent pas rapidement
Le président américain menace « d’anéantir » l'île de Kharg, un noeud central pour l'industrie pétrolière iranienne, si les discussions avec Téhéran n'aboutissent pas « rapidement ».
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THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.